La crisi del commercio in Lombardia i piccoli negozi spariscono | chiusi 3.500 in cinque anni

Milano, 24 ottobre 2025 – Quasi 3.500 negozi di vicinato in meno dal 2019 al 2025, -1.840 in due anni, mentre 149 lombardi hanno al massimo una sola attività di vicinato sul proprio territorio. L’edizione 2025 dell’osservatorio regionale sul commercio in sede fissa, con dati aggiornati al 30 giugno, conferma un trend che è in atto ormai da anni, in cui, tra commercio online, riduzione dei consumi, difficoltà nel ricambio generazionale, i piccoli negozi di vicinato hanno la peggio. Nel 2025, sono 109.228 in totale, in calo rispetto ai 111.069 del 2022 e nettamente sotto la quota 115mila che si raggiungeva nel 2012, anno che pure non è stato particolarmente felice per l’economia globale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi del commercio in Lombardia, i piccoli negozi spariscono: chiusi 3.500 in cinque anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Provincia Unica TV. . Raffica di chiusure di negozi di vicinato in centro a Merate. Sulla crisi del commercio attacca la Lega che denuncia “il continuo abbassarsi delle saracinesche e la totale mancanza di interesse per riaprire nuove attività”. - facebook.com Vai su Facebook

Crisi del commercio. A Sarno, Confcommercio punta su sinergia e rete. La diretta https://radioalfa.fm/crisi-commercio-sarno-confcommercio-punta-susinergia-erete/… via @radioalfa - X Vai su X

La crisi si abbatte sui piccoli Perse 2mila aziende in tre mesi - Ma chiediamo soprattutto di costruire con noi una narrativa avvincente su quanto possa essere bello, cool, pieno di ... Secondo ilsole24ore.com

Lombardia, la spinta per salvare piccoli negozi e artigiani: che cosa sono i Distretti urbani del commercio - A Bergamo è stata realizzata una piattaforma online che i clienti dei negozi di abbigliamento e calzature del centro storico possono utilizzare per prenotare una prova oppure per chiedere informazioni ... Lo riporta corriere.it

Negozi, duelli e ricette: ma la crisi non se ne va - La crisi del commercio e la desertificazione del centro storico, con la presentazione in consiglio comunale della mozione sulla ... Lo riporta msn.com