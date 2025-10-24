La corsa per il Consiglio regionale pugliese | consegnate le liste di M5Stelle e Pd

Si avvicina il momento della tornata elettorale per il nuovo Consiglio regionale della Puglia. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito a presentare, in Corte d'Appello a Bari, la lista per le elezioni del 23 e 24 novembre. La seconda compagine politica che ha depositato le liste è stata il. 🔗 Leggi su Baritoday.it