La classifica degli album dei Guns N' Roses disegna la loro parabola nel rock

I Guns N' Roses rischiavano di essere ricordati come una meteora: una band da un solo album. Nei primi mesi dalla pubblicazione, Appetite for Destruction aveva venduto appena qualche centinaio di migliaia di copie, e la casa discografica stava seriamente valutando l'ipotesi di abbandonare il progetto. Dopo lunghe trattative, MTV accettò con riluttanza di trasmettere il video di Welcome to the Jungle una sola volta a notte, per tre notti consecutive, alle cinque del mattino. Quel passaggio fugace bastò: il video divenne il più richiesto del canale, e l'album è oggi il secondo debutto discografico più venduto della storia.

