La città ricorda il poeta Marino Monti con una giornata di musica e letture in sua memoria
Sabato 25 ottobre nella Sala Teatro della Fabbrica delle Candele si ricorda il poeta Marino Monti, scomparso nel 2022. Il forlivese, che ha dedicato con passione una buona parte della vita allo studio della lingua dialettale e alla sua divulgazione con pubblicazione di saggi e volumi, dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
