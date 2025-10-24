La Cei sfila al gay pride fedeli furiosi

Domani i vescovi voteranno un testo pro Lgbtq che ribalta le fondamenta della Chiesa. Un ritorno alla confusione bergogliana che la base di devoti e clero vuol contrastare. 🔗 Leggi su Laverita.info

