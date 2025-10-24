Da Signa era stato trasferito a Valle di Bretto di Sotto (oggi Slovenia), a protezione di una centrale idroelettrica. Qui, a 24 anni, fu catturato da alcuni partigiani slavi e trucidato insieme a 11 colleghi carabinieri. Il sacrificio di Ridolfo Colzi, medaglia d’oro al merito civile, è ricordato dalla caserma della compagnia carabinieri di Signa che, da ieri, porta il suo nome. L’evento del comando legione carabinieri Toscana col generale di brigata Pierluigi Solazzo (in foto), insieme al sindaco Giampiero Fossi e al Comune, ha visto la presenza di istituzioni, associazioni, scuole e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La caserma di Signa intitolata a Ridolfo Colzi: "Segno del suo coraggio e sacrificio". Il nipote del carabiniere ucciso: "Bentornato a casa"