La casa popolare distrutta a Borgo Nuovo | Danni per 70 mila euro via libera alle risorse per ripristinare l' immobile

Approvato oggi in giunta il finanziamento di 70 mila euro, frutto di una rimodulazione di ex fondi Gescal, per il ripristino dell'appartamento di via Bronte, nel quartiere Borgo Nuovo, destinato a diventare un alloggio popolare, prima vandalizzato e poi dato alle fiamme nella notte dopo lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La casa popolare distrutta a Borgo Nuovo: “Danni per 70 mila euro, via libera alle risorse per ripristinare l’immobile” - Approvato oggi in giunta il finanziamento di 70 mila euro, frutto di una rimodulazione di ex fondi Gescal, per il ripristino dell’appartamento di via Bronte, nel quartiere Borgo Nuovo, destinato a div ... Secondo mondopalermo.it

I muri sono stati distrutti, le porte e gli infissi sono spariti - PALERMO – Un immobile popolare destinato ad una famiglia avente diritto iscritta nella lista dell’emergenza abitativa è stato completamente vandalizzato da chi lo occupava abusivamente. Si legge su msn.com

La casa popolare devastata e incendiata a Borgo Nuovo: “La Regione finanzierà il ripristino dell’appartamento” - “Siamo qui per affermare la presenza delle istituzioni al fianco delle persone del quartiere che indirettamente hanno subito questa forma di violenza. Da mondopalermo.it