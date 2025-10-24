La Capitale del libro del 2026 sarà Pistoia | sfuma per un soffio il sogno culturale di Nardò

Lecceprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ – La commissione tecnica ha valutato e scelto: Pistoia è la nuova Capitale italiana del libro per il 2026. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala della Crociera del ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

