La Capitale del libro del 2026 sarà Pistoia | sfuma per un soffio il sogno culturale di Nardò
NARDO’ – La commissione tecnica ha valutato e scelto: Pistoia è la nuova Capitale italiana del libro per il 2026. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala della Crociera del ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
