La Capitale del libro 2026 è Pistoia
14.00 E' Pistoia la Capitale italiana del libro 2026. A indicarlo il ministro della Cultura, Giuli, alla Giuria di esperti e rappresentanti dei Comuni finalisti riuniti nella Sala della Crociera della sede del Collegio Romano. Altre città finaliste erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce), Tito (Potenza). Il dossier presentato dalla città votata dalla giuria all'unanimità ha per titolo: "Pistoia: l'avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro".Al Comune vincitore assegnato un contributo di mezzo milione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
