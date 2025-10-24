La canzoncina le mie parti intime nessuno può toccarle nessuno può guardarle diventa virale Arriva anche in Italia non senza qualche polemica

Anche in Italia arriva una filastrocca americana pensata per spiegare ai più piccoli il concetto di consenso e il rispetto del proprio corpo. La canzone, intitolata These Are My Private Parts, è stata creata da Mrs. YeLena (@lenaslittleonesdaycare) e Gelda Waterboer (@geldawaterboer), ed è diventata virale negli Stati Uniti come strumento educativo in ambito prescolare. Basta dare uno sguardo a TikTok per comprendere  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

