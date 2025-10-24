La bufala sul ministro Giuli che avrebbe confuso l’imperatore romano con il dittatore jugoslavo Tito

Circola un presunto intervento attribuito al ministro della Cultura Alessandro Giuli, secondo cui avrebbe chiesto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri di modificare il nome di via Tito, scambiando l’imperatore romano Tito Cesare Vespasiano Augusto con il dittatore jugoslavo Josip Broz Tito. Una gaffe, attribuita al ministro, che non trova alcun riscontro. Per chi ha fretta. Non risulta alcuna dichiarazione del ministro della Cultura Giuli su via Tito a Roma.. Gli utenti confondono Giuli con Francesco Giubilei, ex consigliere del suo predecessore, l’allora ministro Gennaro Sangiuliano.. Analisi. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quando la sinistra spara una bufala parte subito il coro di intellettuali, associazioni, gruppi, esperti, pensosi opinionisti e giornalisti d'assalto, che senza contezza della realtà delle cose, senza sforzo di approfondimento, le fa da grancassa. Chapeau! #educazi - facebook.com Vai su Facebook

Il ministro Giuli fa tappa in Irpinia, visite in città e provincia - Accompagnato dal titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, sarà impegnato in una visita in alcune aree del territorio, alla ... Secondo ilmattino.it

Per ministro Giuli 'emozionante' tornare ad Assisi - "È emozionante tornare qui e farlo in un giorno così importante, così solenne, in cui tutti gli italiani si ritrovano intorno alle istituzioni pubbliche e religiose, celebrando una ricorrenza che ci ... Si legge su ansa.it