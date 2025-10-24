La bufala del passaporto russo trovato all’esterno del Louvre dopo la rapina

Dopo il furto di gioielli al Louvre, sui social è iniziata a circolare la narrazione secondo cui fuori dal museo sarebbe stato trovato un passaporto russo, lasciato presumibilmente dai ladri. La presunta notizia viene accompagnata da ironie su Putin e la Russia, ma risulta di fatto priva di fondamento. Infatti, non esiste alcun riscontro ufficiale. Per chi ha fretta. Nessun media francese o internazionale ne parla.. L’immagine che circola online è puramente illustrativa.. La bufala risulta diffusa da un utente pro-Russia su X.. Analisi. La narrazione circola online allegando una foto modificata: Trovato un passaporto russo allesterno del museo del Louvre dopo la rapina. 🔗 Leggi su Open.online

