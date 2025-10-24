La Bottega del Tempo buon esordio per il primo incontro | entusiasmo e partecipazione a Fiumicino

Fiumicino, 24 ottobre 2024 – Partenza incoraggiante per La Bottega del Tempo, il nuovo ciclo di incontri culturali promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano presso Officina Alimentare a Fiumicino. Il debutto di giovedì 24 ottobre, dedicato al tema “ Fiumicino: dall’Impero Romano all’Unità d’Italia ”, ha registrato la presenza di dieci partecipanti – sette donne e tre uomini – in un clima di attenzione e curiosità che ha superato le aspettative. A parlare è Sergio Estivi, presidente della Fondazione Catalano. “ Cominciare con una partecipazione così attiva è un segnale importante – commenta Estivi –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it