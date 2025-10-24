La battaglia per la guida della NASA Musk | A capo non ci può essere uno con un quoziente intellettivo a 2 cifre

L'attuale amministratore ad interim vorrebbe portare la NASA sotto il controllo del ministero dei trasporti, che già guida, e far fuori SpaceX dal programma Artemis. Sprezzanti i commenti di Musk, ma Trump in realtà si è riavvicinato a Isaacman. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La battaglia per la guida della NASA, Musk: "A capo non ci può essere uno con un quoziente intellettivo a 2 cifre"

