Resti di bivacchi, sospetti scambi di droga, vegetazione che offre facile riparo per attività illecite. Con una lettera a Regione Lombardia, ma anche alla Prefettura di Milano e al Comune di San Zenone al Lambro, il Comitato dei pendolari del Sud Milano e del Lodigiano torna a chiedere più controlli, e decoro, alla stazione ferroviaria di San Zenone e nelle sue immediate vicinanze, dove per altro due mesi fa si è verificato uno stupro, ai danni di una 18enne. "Le nuove telecamere, annunciate da anni, non si vedono, mentre quelle già presenti sono oscurate dalle piante", rimarcano i pendolari. Che invocano interventi concreti, e rapidi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia dei pendolari: basta degrado