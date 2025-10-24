L ombardia guida gourmet | Cracco il ritorno fra i più grandi ma La Madia è ristorante dell’anno
Milano, 24 ottobre 2025 – Le forchette del Gambero Rosso per infilzare i migliori piatti in circolazione; le Chiocciole di Slow Food per rammentare il potere della lentezza nell’approccio alla buona tavola. E i cappelli dell’Espresso per vestire i personaggi che sanno distinguersi per l’affaccio al mondo che cambia. L’autunno è così: è la stagione delle pubblicazioni più autorevoli (ancorché non infallibili) in materia di buona cucina. E se in attesa della Michelin 2026 (verrà presentata il 19 novembre) se mbra ormai delineato il puzzle dei ristoranti e degli chef che intercettano l’attenzione delle guide gastronomiche, non fa specie che alla Lombardia venga riconosciuta una posizione di primissimo piano nella geografia italiana del gusto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Guida Gambero Rosso 2026: i ristoranti Tre Forchette e le osterie Tre Gamberi della Lombardia - Sono 20 i locali della regione premiati con il massimo punteggio, ta cui la Trattoria La Madia di Brione, nel Bresciano, eletta Miglior Ristorante dell'anno. Segnala ilgiorno.it