Kustom Road numero 14 Moto musica e solidarietà

24 ott 2025

Moto, musica e solidarietà: l’appuntamento è per domani e domenica a MalpensaFiere con “Kustom Road“, manifestazione giunta alla quattordicesima edizione. Quest’anno il cuore pulsante dell’evento, organizzato da SS 33 Sempione con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sarà la passione per il vintage con moto, auto, musica e atmosfere d’altri tempi. Ma non solo: Kustom Road, che negli anni ha registrato in media circa 15.000 presenze, è anche un evento a scopo benefico. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Heal che supporta i reparti di neurochirurgia oncologica pediatrica degli ospedali locali e nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

