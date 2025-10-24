kristine maria rapino illumina il dolore con scialacca

di Daniela D’Alimonte * Il romanzo Scialacca di Kristine Maria Rapino (Sperling & Kupfer) si presenta come un’opera intrigante fin dal titolo. “Scialacca” – termine che richiama un composto utilizzato per colorare i fuochi d’artificio – diventa metafora perfetta di una storia che ruota proprio attorno a una fabbrica di fuochi e alla vicenda di una famiglia segnata dal dolore, dalla perdita e, infine, dalla rinascita. È in quella fabbrica che ha perso la vita Emma, la moglie di Gillo, uno dei protagonisti, a causa di un’esplosione. Da quel giorno il dolore di Gillo si è trasformato in chiusura, malinconia e rabbia, soprattutto verso suo fratello Francesco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

