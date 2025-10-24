Kristian Ghedina | Storie di Sci – il trailer in esclusiva
Ecco il trailer di Kristian Ghedina: Storie di Sci. Dopo essere stato presentato durante l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il docufilm arriva finalmente al cinema dal 4 novembre con RS Productions, in concomitanza con i primi eventi pre-Olimpici 2025-2026. Kristian Ghedina: Storie di Sci è un’opera che si preannuncia essere un’impresa cinematografica adrenalinica, coinvolgente ed emozionante, perfetta per il percorso culturale e artistico di avvicinamento ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026: il trailer offre uno sguardo dietro le quinte della carriera del campione attraverso aneddoti e testimonianze su una vera e propria leggenda dello sci, rievocando i suoi momenti più emblematici sulle piste. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il primo docufilm dedicato alla carriera e alla vita di Kristian Ghedina. Da martedì 4 novembre al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
#Bellezza #Sport Talk #Nuncas #OTT con @paolodechiesa e Kristian #Ghedina campionissimi sci past #ValangaAzzurra @fisi Segno sulla neve #Stelvio Cosa vuol dire avere Giochi Olimpici in casa Esposizione mediatica e turismo @VivMilano @Aldo_DiZa - X Vai su X
Kristian Ghedina - Storie di Sci, un curioso sguardo sullo sci, il suo passato e il suo futuro - Guascone, disarmante, irresistibile, un po’ grezzo, buonissimo: il ritratto del grande discesista. Riporta mymovies.it
Kristian Ghedina - Storie di Sci, il trailer ufficiale del film - Il primo docufilm dedicato alla carriera e alla vita di Kristian Ghedina. Lo riporta mymovies.it
"Ghedo - Non ho fretta ma vado veloce": da oggi in libreria l'autobiografia di Kristian Ghedina - Dopo il docufilm presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ecco l'opera editoriale sul jet d'Ampezzo affidando i suoi racconti alla penna di Lorenzo Fabiano: 'Per me ... Secondo neveitalia.it