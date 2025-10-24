Kostic titolare domenica all’Olimpico? Spunta anche questa pazza idea in vista di Lazio Juve chi potrebbe fargli spazio
Kostic titolare in Lazio Juve? L’esterno serbo insidia quel compagno di squadra per l’Olimpico: il tecnico valuta la sorpresa sulla fascia sinistra. Una suggestione clamorosa, una mossa a sorpresa che ribalterebbe le gerarchie e le strategie di mercato. Per la delicatissima trasferta di domenica sera contro la Lazio, Igor Tudor starebbe pensando a una pazza idea: rilanciare dal primo minuto Filip Kostic. Come riportato da Tuttosport, l’esterno serbo, ormai considerato ai margini del progetto, è entrato in ballottaggio con Andrea Cambiaso per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'undici titolare per #JuveMilan A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe #FinoAllaFine #ForzaJuve - X Vai su X
La formazione titolare scelta da mister Tudor per la sfida di questa domenica - facebook.com Vai su Facebook