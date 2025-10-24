Kostic titolare domenica all’Olimpico? Spunta anche questa pazza idea in vista di Lazio Juve chi potrebbe fargli spazio

Kostic titolare in Lazio Juve? L’esterno serbo insidia quel compagno di squadra per l’Olimpico: il tecnico valuta la sorpresa sulla fascia sinistra. Una suggestione clamorosa, una mossa a sorpresa che ribalterebbe le gerarchie e le strategie di mercato. Per la delicatissima trasferta di domenica sera contro la  Lazio,  Igor Tudor  starebbe pensando a una  pazza idea: rilanciare dal primo minuto  Filip Kostic. Come riportato da  Tuttosport, l’esterno serbo, ormai considerato ai margini del progetto, è entrato in  ballottaggio con Andrea Cambiaso  per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

