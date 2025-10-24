Koopmeiners qual è la cura per uscire dalla crisi? Il consiglio di Marchisio | Un ruolo ben definito può aiutare ma lui deve trovare continuità di prestazioni!
Koopmeiners, ecco il consiglio di Claudio Marchisio al centrocampista della Juventus per uscire dal momento di crisi. Ecco le sue dichiarazioni. Un talento smarrito, una crisi che non accenna a finire. L’analisi di Claudio Marchisio sul momento di Teun Koopmeiners alla Juventus è lucida. L’ex centrocampista bianconero ha individuato nella mancanza di un ruolo definito una delle possibili cause delle difficoltà dell’olandese, in crisi ormai dalla scorsa stagione. KOOPMEINERS – « Il ruolo ben definito in un contesto ben definito può aiutare, lui è in difficoltà dall’anno scorso. Io ho avuto certi periodi in cui ho giocato in vari ruoli e questo porta ad avere una buona duttilità per la squadra ma a livello di prestazioni rischi di entrare in un imbuto da cui difficilmente riesce a trovare una quadra con se stesso e con la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
