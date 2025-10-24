Koopmeiners qual è la cura per uscire dalla crisi? Il consiglio di Marchisio | Un ruolo ben definito può aiutare ma lui deve trovare continuità di prestazioni!

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners, ecco il consiglio di Claudio Marchisio al centrocampista della Juventus per uscire dal momento di crisi. Ecco le sue dichiarazioni. Un talento smarrito, una crisi che non accenna a finire. L’analisi di Claudio Marchisio sul momento di Teun Koopmeiners alla Juventus è lucida. L’ex centrocampista bianconero ha individuato nella mancanza di un ruolo definito una delle possibili cause delle difficoltà dell’olandese, in crisi ormai dalla scorsa stagione. KOOPMEINERS  – « Il ruolo ben definito in un contesto ben definito può aiutare, lui è in difficoltà dall’anno scorso. Io ho avuto certi periodi in cui ho giocato in vari ruoli e questo porta ad avere una buona duttilità per la squadra ma a livello di prestazioni rischi di entrare in un imbuto da cui difficilmente riesce a trovare una quadra con se stesso e con la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners qual 232 la cura per uscire dalla crisi il consiglio di marchisio un ruolo ben definito pu242 aiutare ma lui deve trovare continuit224 di prestazioni

© Juventusnews24.com - Koopmeiners, qual è la cura per uscire dalla crisi? Il consiglio di Marchisio: «Un ruolo ben definito può aiutare, ma lui deve trovare continuità di prestazioni!»

Approfondisci con queste news

La cura Tudor non basta, Koopmeiners asfaltato: “Inutile” - Può tornare a sorridere la Juventus: il debutto di Tudor sulla panchina ha segnato il ritorno alla vittoria della formazione bianconera con il gol di Yildiz che &#232; bastato per avere la meglio del Genoa ... calciomercato.it scrive

Le pagelle di Koopmeiners - Una settimana di lavori forzati, ma la cura Tudor ancora non funziona - "Per non sparare sempre sulla Croce Rossa, si potrebbe dire che non sbaglia un passaggio. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Koopmeiners, ma quale mercato: alla Juventus sono tutti d’accordo - Nessuna velleità da titolista, ma in poche parole &#232; stato un tifoso fuori dalla Continassa a fotografare alla perfezione il momento di Teun Koopmeiners: “Dai eh, devi riscattare la passata ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Qual 232 Cura