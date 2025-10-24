Koopmeiners, ecco il consiglio di Claudio Marchisio al centrocampista della Juventus per uscire dal momento di crisi. Ecco le sue dichiarazioni. Un talento smarrito, una crisi che non accenna a finire. L’analisi di Claudio Marchisio sul momento di Teun Koopmeiners alla Juventus è lucida. L’ex centrocampista bianconero ha individuato nella mancanza di un ruolo definito una delle possibili cause delle difficoltà dell’olandese, in crisi ormai dalla scorsa stagione. KOOPMEINERS – « Il ruolo ben definito in un contesto ben definito può aiutare, lui è in difficoltà dall’anno scorso. Io ho avuto certi periodi in cui ho giocato in vari ruoli e questo porta ad avere una buona duttilità per la squadra ma a livello di prestazioni rischi di entrare in un imbuto da cui difficilmente riesce a trovare una quadra con se stesso e con la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners, qual è la cura per uscire dalla crisi? Il consiglio di Marchisio: «Un ruolo ben definito può aiutare, ma lui deve trovare continuità di prestazioni!»