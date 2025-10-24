Kool & The Gang fuori la raccolta in vinile Greatest Hits
Il gruppo Kool & The Gang pubblica Greatest Hits, prima nuova uscita in vinile della band dopo decenni. L’iconico gruppo R&B del New Jersey Kool & The Gang, vincitore del Grammy Award Rock & Roll Hall of Fame, pubblica Greatest Hits, prima nuova uscita in vinile della band dopo decenni. All’interno dell’album, una raccolta di grandissimi successi considerati veri inni generazionali, il gruppo propone 12 brani e contiene inoltre un avvincente saggio scritto da uno dei più stretti collaboratori della band. A luglio, i Kool & The Gang hanno pubblicato l’ EP Kool Summer, che raccoglie 6 nuovissimi remix ufficiali di vari classici del loro catalogo, realizzati da artisti del calibro di Young Franco, DJ Crazy, Prince Hakim Bell e altri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
