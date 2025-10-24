Kitzbühel destinazione di benessere | quello che c'è da fare in ogni stagione
Che sia autunno o inverno, primavera o estate, Kitzbühel offre esperienze (ed esperienze di benessere) alternative. Per esempio, se vi recate nella piccola città alpina posta a 762 metri di altitudine, nella regione austriaca del Tirolo, nei mesi che vanno dalla primavera all’autunno, potete sperimentare un percorso kneipp a duemila metri. In un laghetto artificiale che si raggiunge a piedi, dopo aver preso la funivia che dal centro di Kitzbühel sale sul famoso monte sciistico dell’Hahnenkamm. Sì, il monte dove si disputa la famosa gara di discesa libera. Kitzbühel, destinazione di benessere: tutto quello che si può fare. 🔗 Leggi su Amica.it