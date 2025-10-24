' Kiss' spettacolo per bambini a La Città del Teatro di Cascina
Un bacio che viaggia nel tempo: ‘Kiss. Storia di un bacio perduto e ritrovato’ alla Città del Teatro di CascinaDomenica 2 novembre la rassegna 'Domenica a Teatro' della Città del Teatro di Cascina prosegue con un appuntamento poetico e sorprendente dedicato ai bambini dai 5 anni: “Kiss. Storia di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
