' Kiss' spettacolo per bambini a La Città del Teatro di Cascina

Pisatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bacio che viaggia nel tempo: ‘Kiss. Storia di un bacio perduto e ritrovato’ alla Città del Teatro di CascinaDomenica 2 novembre la rassegna 'Domenica a Teatro' della Città del Teatro di Cascina prosegue con un appuntamento poetico e sorprendente dedicato ai bambini dai 5 anni: “Kiss. Storia di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

