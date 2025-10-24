Kim Kardashian rivela | Mi è stato diagnosticato un aneurisma cerebrale
New York, 24 ottobre 2025 - Kim Kardashian ha annunciato di esserle stato diagnosticato un aneurisma cerebrale. La notizia è emersa in un teaser della settima stagione del suo reality show "The Kardashians", trasmesso giovedì su Hulu, in cui si vede la star sottoporsi a una risonanza magnetica cerebrale. "C'è tipo un piccolo aneurisma", si sente dire da Kardashian nel video, mentre sua sorella Kourtney Kardashian Barker reagisce con un sorpreso "Whoa". Al momento non è chiaro se la 45enne stia manifestando sintomi, e il suo portavoce non ha rilasciato commenti aggiuntivi. Gli aneurismi cerebrali non sono rari: circa una persona su cinquanta presenta un aneurisma non rotto, spesso senza sintomi evidenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
