Kim Kardashian rivela | Ho un aneurisma cerebrale
Kim Kardashian ha rivelato di avere una diagnosi di aneurisma cerebrale. La star americana del reality e imprenditrice, 45 anni, ha svelato la notizia in un teaser del primo episodio della settima stagione del suo reality show, The Kardashians, trasmesso giovedì su Hulu. Nella scena Kardashian si. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Kim Kardashian ha rivelato cosa ha segnato la fine definitiva del suo matrimonio con Ye, spiegando di aver lasciato una relazione "tossica" per proteggere se stessa e i suoi figli. La star ha parlato apertamente del difficile equilibrio tra amore, responsabilità e s - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian svela perché ha chiuso la relazione con Kanye West: "Dovevo salvare me stessa" - X Vai su X
Kim Kardashian: «Ho un aneurisma cerebrale, colpa dello stress causato dal divorzio da Kanye West» - Nell'anteprima della settima stagione di The Kardashians l'imprenditrice spiega come la separazione dal rapper, padre dei suoi quattro figli, abbia secondo lei influito sulla sua salute ... Come scrive vanityfair.it
Kim Kardashian rivela: "Ho un aneurisma cerebrale" - La notizia è emersa in un teaser della settima stagione del suo reality show 'The Kardashians', trasmesso ... Scrive adnkronos.com
Kim Kardashian in lacrime: «Ho un aneurisma cerebrale. Colpa dello stress per il divorzio e gli attriti con Kanye West» - Kim Kardashian, 45 anni, ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di un aneurisma cerebrale. Si legge su leggo.it