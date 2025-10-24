Kim Kardashian rivela | Ho un aneurisma cerebrale

Today.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Kardashian ha rivelato di avere una diagnosi di aneurisma cerebrale. La star americana del reality e imprenditrice, 45 anni, ha svelato la notizia in un teaser del primo episodio della settima stagione del suo reality show, The Kardashians, trasmesso giovedì su Hulu. Nella scena Kardashian si. 🔗 Leggi su Today.it

