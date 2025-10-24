Kim Kardashian in lacrime la confessione choc | Ho avuto un aneurisma

Una rivelazione sconcertante quella di Kim Kardashian, che ha letteralmente sconvolto i propri fan quando ha condiviso una delicata questione relativa al suo stato di salute. In un momento di forte emotività, scoppiando in lacrime, la socialite statunitense ha dichiarato di aver avuto un aneurisma. La notizia è stata riportata da tutta la stampa oltreoceano. Nel corso dell'anteprima della settima stagione di The Kardashians, programma incentrato sulla sua vita, la 45enne si è emozionata molto nel prendere visione una particolare clip. Nel filmato in questione si vede la donna sottoporsi a una risonanza magnetica, cosa ha subito generato un certo allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kim Kardashian in lacrime, la confessione choc: "Ho avuto un aneurisma"

Altre letture consigliate

$Kim Kardashian in lacrime: «Ho un aneurisma cerebrale. Colpa dello stress per il divorzio e gli attriti con Kanye West» - X Vai su X

«Sono terrorizzata». È con queste parole, pronunciate tra le lacrime, che Kim Kardashian ha lasciato senza fiato chi ha visto il trailer della prossima stagione di The Kardashians, in uscita il 23 ottobre su Hulu. Kim, 44 anni, racconta di aver ricevuto una chiama - facebook.com Vai su Facebook

Kim Kardashian in lacrime, la confessione choc: "Ho avuto un aneurisma" - L'influencer e imprenditrice statunitense ha rivelato qualcosa di sconcertante sul proprio stato di salute Una rivelazione sconcertante quella di Kim Kardashian, che ha letteralmente sconvolto i propr ... Riporta ilgiornale.it

“Ho avuto un aneurisma”: la confessione di Kim Kardashian, c’entra Kanye West - Kim Kardashian rivela in lacrime di aver avuto un aneurisma dopo il divorzio da Kanye West: tutti i dettagli. donnaglamour.it scrive

“Ho un aneurisma cerebrale”:Kim Kardashian in lacrime, la foto durante la risonanza magnetica - Nel teaser della settima stagione di "The Kardashians", la 45enne, visibilmente scossa, condivide uno dei momenti più delicati della sua vita ... Segnala ilfattoquotidiano.it