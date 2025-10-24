Kim Kardashian in lacrime la confessione choc | Ho avuto un aneurisma

Ilgiornale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rivelazione sconcertante quella di Kim Kardashian, che ha letteralmente sconvolto i propri fan quando ha condiviso una delicata questione relativa al suo stato di salute. In un momento di forte emotività, scoppiando in lacrime, la socialite statunitense ha dichiarato di aver avuto un aneurisma. La notizia è stata riportata da tutta la stampa oltreoceano. Nel corso dell'anteprima della settima stagione di The Kardashians, programma incentrato sulla sua vita, la 45enne si è emozionata molto nel prendere visione una particolare clip. Nel filmato in questione si vede la donna sottoporsi a una risonanza magnetica, cosa ha subito generato un certo allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

