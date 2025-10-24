Kim Kardashian | Ho un aneurisma cerebrale La diagnosi in tv

Kim Kardashian rivela di avere un aneurisma cerebrale e lo fa in tv, con una diagnosi arrivata durante le riprese del suo reality show, The Kardashian. Nel trailer del programma, giunto ormai alla settima stagione, la modella viene sottoposta ad una risonanza magnetica cerebrale. “C’è tipo un piccolo aneurisma”, spiega nel video. Kim Kardashian e l’aneurisma cerebrale, la diagnosi in tv. Nelle anticipazioni della trasmissione vediamo Kim Kardashian che si sottopone ad una risonanza magnetica. Poi parla con i suoi familiari, rivelando che i medici le hanno spiegato di aver rilevato una “piccola protuberanza”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kim Kardashian: “Ho un aneurisma cerebrale”. La diagnosi in tv

