Kim Kardashian | Ho un aneurisma cerebrale colpa dello stress causato dal divorzio da Kanye West
Nell'anteprima della settima stagione di The Kardashians l'imprenditrice spiega come la separazione dal rapper, padre dei suoi quattro figli, abbia secondo lei influito sulla sua salute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
La star dei reality e imprenditrice Kim Kardashian, 45 anni, ha rivelato di avere un aneurisma cerebrale. La notizia è emersa in un teaser del primo episodio della settima stagione del suo reality show, “The Kardashians”. Giorni drammatici per la showgirl condi - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian: «Ho un aneurisma cerebrale, colpa dello stress causato dal divorzio da Kanye West» - Nell'anteprima della settima stagione di The Kardashians l'imprenditrice spiega come la separazione dal rapper, padre dei suoi quattro figli, abbia secondo lei influito sulla sua salute ... Riporta vanityfair.it
La rivelazione di Kim Kardashian: "Ho un aneurisma cerebrale" - La rivelazione nel teaser della nuova serie del suo reality show, "The Kardashians". Si legge su msn.com
Kim Kardashian e la diagnosi shock: “Ho un aneurisma cerebrale causato dallo stress del divorzio” - L'articolo Kim Kardashian e la diagnosi shock: “Ho un aneurisma cerebrale causato dallo stress del divorzio” proviene da CultWeb. Segnala msn.com