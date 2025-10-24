Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale Le difficoltà con Kanye West e le preoccupazioni per i 4 figli

Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale. Lo ha annunciato la stessa star di 45 anni in un teaser della settima stagione del suo reality show 'The Kardashians', in cui Kim sembra sottoporsi a una risonanza magnetica cerebrale. "C'è tipo un piccolo aneurisma", si sente dire da Kardashian nel video, mentre sua sorella Kourtney Kardashian Barker reagisce con un sorpreso "Whoa". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale. Le difficoltà con Kanye West e le preoccupazioni per i 4 figli

Argomenti simili trattati di recente

Kim Kardashian: "Ho avuto un aneurisma", la rivelazione nel trailer di The Kardashians - X Vai su X

La star dei reality e imprenditrice Kim Kardashian, 45 anni, ha rivelato di avere un aneurisma cerebrale. La notizia è emersa in un teaser del primo episodio della settima stagione del suo reality show, “The Kardashians”. Giorni drammatici per la showgirl condi - facebook.com Vai su Facebook

Kim Kardashian shock, 'ho un aneurisma cerebrale' - star col resto della famiglia di un popolare reality, ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di un aneurisma ce ... ansa.it scrive

Kim Kardashian: "Ho un aneurisma cerebrale. Colpa del divorzio da Kanye West" - La star americana del reality e imprenditrice, 45 anni, svela la notizia in un'anticipazione della nuova stagione del suo show ... Da msn.com

Kim Kardashian in lacrime, la confessione choc: "Ho avuto un aneurisma" - L'influencer e imprenditrice statunitense ha rivelato qualcosa di sconcertante sul proprio stato di salute Una rivelazione sconcertante quella di Kim Kardashian, che ha letteralmente sconvolto i propr ... Come scrive msn.com