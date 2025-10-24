Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale Le difficoltà con Kanye West e le preoccupazioni per i 4 figli

Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale. Lo ha annunciato la stessa star di 45 anni in un teaser della settima stagione del suo reality show 'The Kardashians', in cui Kim sembra sottoporsi a una risonanza magnetica cerebrale. "C'è tipo un piccolo aneurisma", si sente dire da Kardashian nel video, mentre sua sorella Kourtney Kardashian Barker reagisce con un sorpreso "Whoa". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale. Le difficoltà con Kanye West e le preoccupazioni per i 4 figli

