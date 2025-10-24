Kim Kardashian e la diagnosi shock | Ho un aneurisma cerebrale causato dallo stress del divorzio

Cultweb.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Kardashian ha condiviso con il pubblico una diagnosi medica che ha scosso lei e la sua famiglia. Durante l’anteprima della settima stagione di The Kardashians, trasmessa su Hulu, la star quarantacinquenne ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi un aneurisma cerebrale, attribuendo la causa principale allo stress accumulato durante e dopo il divorzio dall’ex marito Kanye West. Nel video, Kim entra in uno scanner per risonanza magnetica. Successivamente, in un momento di vulnerabilità condiviso con la famiglia, annuncia: “C’era un piccolo aneurisma”. La reazione della sorella maggiore Kourtney Kardashian, visibilmente sorpresa, sottolinea la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

kim kardashian e la diagnosi shock ho un aneurisma cerebrale causato dallo stress del divorzio

© Cultweb.it - Kim Kardashian e la diagnosi shock: “Ho un aneurisma cerebrale causato dallo stress del divorzio”

Argomenti simili trattati di recente

kim kardashian diagnosi shockLa rivelazione di Kim Kardashian: "Ho un aneurisma cerebrale" - La rivelazione nel teaser della nuova serie del suo reality show, "The Kardashians". Lo riporta msn.com

malata, la diagnosi choc nel 2010" - La modella ha dichiarato di soffrire di psoriasi, patologia che le è stata diagnosticata nel 2010. Come scrive ilgazzettino.it

Kim Kardashian confessa: «Sono malata, la diagnosi choc nel 2010» - La modella ha dichiarato di soffrire di psoriasi, patologia che le è stata diagnosticata nel 2010. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Kim Kardashian Diagnosi Shock