Kim Kardashian e la diagnosi shock | Ho un aneurisma cerebrale causato dallo stress del divorzio

Kim Kardashian ha condiviso con il pubblico una diagnosi medica che ha scosso lei e la sua famiglia. Durante l’anteprima della settima stagione di The Kardashians, trasmessa su Hulu, la star quarantacinquenne ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi un aneurisma cerebrale, attribuendo la causa principale allo stress accumulato durante e dopo il divorzio dall’ex marito Kanye West. Nel video, Kim entra in uno scanner per risonanza magnetica. Successivamente, in un momento di vulnerabilità condiviso con la famiglia, annuncia: “C’era un piccolo aneurisma”. La reazione della sorella maggiore Kourtney Kardashian, visibilmente sorpresa, sottolinea la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

