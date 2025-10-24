Kim Inter difficile il ritorno in Serie A | c’è un grande ostacolo la rivelazione

Inter News 24 Kim Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Il nome di Kim Min Jae è emerso con insistenza ieri sulle colonne della Bild, che lo ha indicato come uno dei possibili rinforzi per la difesa dell’ Inter nel futuro prossimo. Il centrale sudcoreano, attualmente in forza al Bayern Monaco, ha attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra grazie alle sue doti fisiche e tattiche che lo rendono uno dei difensori più apprezzati in Europa. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, al momento la pista che porta a Kim non è così calda come potrebbe sembrare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kim Inter, difficile il ritorno in Serie A: c’è un grande ostacolo, la rivelazione

