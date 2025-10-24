Kim il primo obiettivo del mercato del Milan? Contatti concreti E l’Inter …

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere il rinforzo dei rossoneri a gennaio? Il Diavolo potrebbe pensare al centrale coreano del Bayern Monaco. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

