Kim contatti concreti con l’entourage | sfida di mercato tra Milan e Inter
Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere il rinforzo dei rossoneri a gennaio? Il Diavolo potrebbe pensare al centrale coreano del Bayern Monaco. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Neymar è stato proposto all’Inter in estate Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, l’agente del talento brasiliano avrebbe avuto contatti concreti con i nerazzurri e con il Napoli tra fine aprile e inizio maggio ? Nessuna dell - facebook.com Vai su Facebook