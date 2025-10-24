Kevin Bonaldo si è spento a 25 anni il corridore trevigiano della Sc Padovani
Non ce l'ha fatta. Si è spento questa mattina all’ospedale San Bortolo di Vicenza Kevin Bonaldo, il ciclista 25enne della Sc Padovani Polo Cherry Bank colpito da un malore lo scorso 21 settembre, al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo.Dopo un mese di ricovero nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
