Kevin Bonaldo morto in ospedale il ciclista era ricoverato da un mese dopo il malore alla Piccola Sanremo
Morto dopo un mese in Terapia intensiva il ciclista 25enne Kevin Bonaldo, colpito da un malore durante la corsa "Piccola Sanremo" di Sovizzo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
