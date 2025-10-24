Kevin Bonaldo è morto dopo un mese in coma | il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo

Ilgazzettino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LORIA (TREVISO) - Ha lottato per un mese, in coma dopo il malore che lo aveva colpito il 21 settembre durante la gara di ciclismo Piccola Sanremo a Sovizzo (Vicenza). Nella mattinata di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

kevin bonaldo 232 morto dopo un mese in coma il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della piccola sanremo

© Ilgazzettino.it - Kevin Bonaldo è morto dopo un mese in coma: il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

kevin bonaldo 232 mortoKevin Bonaldo &#232; morto dopo un mese in coma: il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo - Ha lottato per un mese, in coma dopo il malore che lo aveva colpito il 21 settembre durante la gara di ciclismo Piccola Sanremo a Sovizzo (Vicenza). Lo riporta ilgazzettino.it

kevin bonaldo 232 mortoCiclismo in lutto: &#232; morto Kevin Bonaldo - Il 25enne della Sc Padovani Polo Cherry Bank era stato colpito da un malore lo scorso 21 settembre al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. Come scrive sport.sky.it

Kevin Bonaldo &#232; ancora in coma, le prossime 24 ore saranno decisive - Per il corridore 25enne di Ramon di Loria che domenica pomeriggio, quando stava terminando la Piccola Sanremo a Sovizzo, gara ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Kevin Bonaldo 232 Morto