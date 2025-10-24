Kevin Bonaldo è morto dopo un mese in coma | il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo

LORIA (TREVISO) - Ha lottato per un mese, in coma dopo il malore che lo aveva colpito il 21 settembre durante la gara di ciclismo Piccola Sanremo a Sovizzo (Vicenza). Nella mattinata di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Kevin Bonaldo è morto dopo un mese in coma: il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Resta in prognosi riservata e sotto osservazione Kevin Bonaldo: l'atleta 25enne della Sc Padovani Polo Cherry Bank vittima di un malore al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo viene mantenuto in coma farmacologico mentre proseguono gli accertament - facebook.com Vai su Facebook

Kevin Bonaldo è morto dopo un mese in coma: il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo - Ha lottato per un mese, in coma dopo il malore che lo aveva colpito il 21 settembre durante la gara di ciclismo Piccola Sanremo a Sovizzo (Vicenza). Lo riporta ilgazzettino.it

Ciclismo in lutto: è morto Kevin Bonaldo - Il 25enne della Sc Padovani Polo Cherry Bank era stato colpito da un malore lo scorso 21 settembre al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. Come scrive sport.sky.it

Kevin Bonaldo è ancora in coma, le prossime 24 ore saranno decisive - Per il corridore 25enne di Ramon di Loria che domenica pomeriggio, quando stava terminando la Piccola Sanremo a Sovizzo, gara ... ilgazzettino.it scrive