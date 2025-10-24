Kevin Bonaldo è morto dopo un mese di coma il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo | Lui ha sentito il vostro amore

Ilgazzettino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LORIA (TREVISO) - Ha lottato per un mese, in coma dopo il malore che lo aveva colpito il 21 settembre durante la gara di ciclismo Piccola Sanremo a Sovizzo (Vicenza). Nella mattinata di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Kevin Bonaldo è morto dopo un mese di coma, il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo: «Lui ha sentito il vostro amore»

