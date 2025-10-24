Kawasaki Kle500 l' adventure torna a ruggire a Eicma

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa di Akashi annuncia il ritorno della sua famosa dual sport nel segno della versatilità: design aggressivo e moderno, anima da off-road e un bicilindrico rispettoso dei limiti imposti alle patenti A2. Il prezzo, almeno per il momento, resta un'incognita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kawasaki Kle500, l'adventure torna a ruggire a Eicma

