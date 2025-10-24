Kawasaki Kle500 l' adventure torna a ruggire a Eicma

La casa di Akashi annuncia il ritorno della sua famosa dual sport nel segno della versatilità: design aggressivo e moderno, anima da off-road e un bicilindrico rispettoso dei limiti imposti alle patenti A2. Il prezzo, almeno per il momento, resta un'incognita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kawasaki Kle500, l'adventure torna a ruggire a Eicma

CIAO CIAO ASFALTO La chiesa è stata prenotata per il 24 Ottobre. C'è da battezzare il nuovo Kawasaki KLE 500. La nuova edizione della mitologica enduro, prodotta dal '92 al 2007, che oggi monta la power unit completa della Z500. Un bicilindrico 451

Motore bicilindrico 450 cc, serbatoio da 16 litri, stile ispirato alle moto da Rally: ecco la nuova Kawasaki KLE500. La vedremo a EICMA 2025 - Kawasaki presenta la moto adventure A2 KLE500, un ritorno attesissimo per gli amanti dell'avventura.

Nuova Kawasaki KLE500 2026, come è bella l'avventura - La Kawasaki KLE 500 2026 si affida a un telaio traliccio e al motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, abbinato ad una frizione assistita e antisaltellamento.

Kawasaki KLE 500: il ritorno della crossover da rallye è pronto al debutto - Cerchi a raggi, sospensioni a lunga escursione e spirito fuoristradistico: la KLE è pronta a riaccendere i riflettori su un segmento in pieno