Katia Ancelotti | Papà e Gattuso? Non si sono più sentiti Poi la frecciata a Rino

Katia Ancelotti, figlia di Carlo, ha parlato al Corriere della Sera anche del rapporto con il suo ex giocatore al Milan Rino Gattuso. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Katia Ancelotti: “Papà e Gattuso? Non si sono più sentiti”. Poi la frecciata a Rino

