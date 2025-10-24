Katia Ancelotti | Gattuso non l' ha più chiamato papà c' è rimasto male Si critica Davide ma allora Pioli?

In un'intervista al Corriere della Sera la figlia del c.t. del Brasile racconta il Carlo privato e pubblico: "Alla fine è un semplicione che mangia male e veste così così'". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Katia Ancelotti: "Gattuso non l'ha più chiamato, papà c'è rimasto male. Si critica Davide, ma allora Pioli?"

