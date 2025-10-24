Katia Ancelotti | Dopo Napoli con Gattuso non si sono più visti né sentiti Papà ci rimase male

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, intervista Katia Ancelotti la figlia di Carlo (e ovviamente sorella di Davide). Ecco qualche estratto. Katia Ancelotti, chieda un regalo a suo padre Carlo. «Mi piacerebbe vederlo arrabbiato. Una volta, solo una». È davvero così come appare: non si scompone mai? «In campo e nello spogliatoio succede, dicono. Mio fratello Davide e mio marito Mino raccontano di sfuriate pazzesche, una versione di papà a me sconosciuta. Vorrei vederlo nella vita così, ogni tanto». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Katia Ancelotti: «Dopo Napoli con Gattuso non si sono più visti né sentiti. Papà ci rimase male»

