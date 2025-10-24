Katia Ancelotti | Dopo Napoli con Gattuso non si sono più visti né sentiti Papà ci rimase male

Ilnapolista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, intervista Katia Ancelotti la figlia di Carlo (e ovviamente sorella di Davide). Ecco qualche estratto. Katia Ancelotti, chieda un regalo a suo padre Carlo. «Mi piacerebbe vederlo arrabbiato. Una volta, solo una». È davvero così come appare: non si scompone mai? «In campo e nello spogliatoio succede, dicono. Mio fratello Davide e mio marito Mino raccontano di sfuriate pazzesche, una versione di papà a me sconosciuta. Vorrei vederlo nella vita così, ogni tanto». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

katia ancelotti dopo napoli con gattuso non si sono pi249 visti n233 sentiti pap224 ci rimase male

© Ilnapolista.it - Katia Ancelotti: «Dopo Napoli con Gattuso non si sono più visti né sentiti. Papà ci rimase male»

Altri contenuti sullo stesso argomento

katia ancelotti dopo napoliKatia Ancelotti: «Mio padre Carlo mi ha fatto anche da madre. Gattuso? Non lo ha più chiamato, ci è rimasto male. Le critiche a mio fratello Davide? Del figlio di Pioli non ... - La figlia dell'allenatore del Brasile racconta: «So che papà negli spogliatoi fa sfuriate pazzesche, nella vita invece non si espone. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Katia Ancelotti Dopo Napoli