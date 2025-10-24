Kasia Smutniak brilla Maria Esposito con una treccia lunghissima sul red carpet Le pagelle della nona giornata

Una nuova serata di star all'Auditorium Parco della Musica. Sul red carpet, giovedì 23 ottobre, c'è stata Maria Esposito che ha incantato con un look d'effetto, ma anche tanti altri attori e attrici hanno sfilato sul tappeto rosso con outfit più o meno azzeccati.Ecco i voti ai look dati da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

