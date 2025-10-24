Karonte | a Fiumicino atterra il trafficante di esseri umani

Fiumicino, 24 ottobre 2025 – Un latitante di nazionalità irachena è stato arrestato nel corso di un’operazione dei poliziotti della Questura di Crotone, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Ufficio Polizia di Frontiera Scalo Aereo di Fiumicino. L’uomo, coinvolto nell’operazione denominata ‘Karonte’, è ritenuto dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro promotore e vertice di una cellula turca dell’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al riciclaggio del denaro. Il provvedimento di cattura, emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda, è stato disposto a seguito dell’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone e del Servizio Centrale Operativo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it