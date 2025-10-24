Kalulu Juventus possibile turno di riposo per il francese | contro la Lazio Tudor potrebbe optare per questo cambio a destra Ultime

Kalulu Juventus, il francese potrebbe rifiatare all’Olimpico dopo il tour de force: il tecnico bianconero valuta la freschezza del portoghese. Una Juventus a caccia disperata di una svolta, una trasferta all’Olimpico che ha il sapore di un ultimatum. La sfida di domenica sera contro la Lazio è troppo importante per Igor Tudor, che sta studiando ogni dettaglio per provare a ritrovare quella vittoria che manca da oltre un mese. E tra le riflessioni del tecnico croato, come riportato da Tuttosport, ci sarebbe anche una possibile, clamorosa novità sulla fascia destra: Pierre Kalulu potrebbe accomodarsi in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu Juventus, possibile turno di riposo per il francese: contro la Lazio Tudor potrebbe optare per questo cambio a destra. Ultime

