Kalulu Juventus possibile turno di riposo per il francese | contro la Lazio Tudor potrebbe optare per questo cambio a destra Ultime

Kalulu Juventus, il francese potrebbe rifiatare all’Olimpico dopo il tour de force: il tecnico bianconero valuta la freschezza del portoghese. Una  Juventus  a caccia disperata di una svolta, una trasferta all’Olimpico che ha il sapore di un ultimatum. La sfida di domenica sera contro la  Lazio  è troppo importante per  Igor Tudor, che sta studiando ogni dettaglio per provare a ritrovare quella vittoria che manca da oltre un mese. E tra le riflessioni del tecnico croato, come riportato da  Tuttosport, ci sarebbe anche una possibile, clamorosa novità sulla fascia destra:  Pierre Kalulu potrebbe accomodarsi in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

