Kaia Gerber e il caschetto come mamma Cindy Crawford

A 24 anni, Kaia Gerber non ha mai ricordato così tanto la madre, l’iconica top model Cindy Crawford, di cui ha seguito con naturalezza le orme. La somiglianza tra le due è sempre stata evidente, ma il suo ultimo taglio di capelli sembra un vero e proprio tributo all’epoca d’oro in cui Cindy dominava le passerelle degli Anni Novanta, quando era una delle modelle più famose e pagate al mondo. Il caschetto lob di Kaia Gerber è un omaggio a Cindy Crawford. Durante l’Academy Museum Gala, Kaia Gerber ha incantato tutti con un elegante abito di pizzo bianco con strascico firmato Elie Saab e un lob, un long bob scalato che ha riportato alla mente le immagini di Cindy negli anni del successo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kaia Gerber e il caschetto come mamma Cindy Crawford

