dal ritiro della sua Nazionale. Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus Women, ha rilasciato una lunga intervista a Flashscore dal ritiro della Nazionale francese, in cui ha parlato della sua carriera e delle sue ambizioni future. Queste le sue dichiarazioni in vista della partita con la Germania, che ha eliminato proprio le transalpine all’ultimo Europeo. LA DELUSIONE DOPO L’ELIMINAZIONE ALL’EUROPEO – « No, ho l’impressione di non avere ancora le parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Peyraud-Magnin conferma le sue ambizioni future: «Spero un giorno di giocare in quel campionato». Così il portiere bianconero