Vaciago “La Juventus del Bernabeu non avrebbe perso a Como” Guido Vaciago ha analizzato il momento della Juventus. Nonostante la sconfitta di Madrid, ci sono dei buoni spunti da cui ripartire in vista della Lazio. “ Iniziamo dai ragionamenti facili, anche un po’ banali, ma tremendamente veri: se la Juventus avesse L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vaciago “Il KO con il Real boccia il mercato”