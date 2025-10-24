Juventus Vaciago Il KO con il Real boccia il mercato
Vaciago “La Juventus del Bernabeu non avrebbe perso a Como” Guido Vaciago ha analizzato il momento della Juventus. Nonostante la sconfitta di Madrid, ci sono dei buoni spunti da cui ripartire in vista della Lazio. “ Iniziamo dai ragionamenti facili, anche un po’ banali, ma tremendamente veri: se la Juventus avesse L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Il Real spende di più, ma la Juve butta via i soldi. Eppure dal Bernabeu arrivano segnali positivi ? Il Direttore Guido Vaciago su Real Madrid-Juventus #RealMadrid #Juventus #Tuttosport - X Vai su X
Vaciago su Tuttosport: la #Juventus è prigioniera da troppe stagioni di una giostra vorticosa, anche a livello societario, che brucia qualsiasi progettualità sportiva. Prima di tutto deve inseguire una stabilità e poi affrontare errori che hanno messo insieme una s - facebook.com Vai su Facebook
Vaciago senza filtri su Tudor: «Ha parlato da allenatore esonerato. La Juventus non vuole cacciarlo ma questa sera col Real gli chiede…». La riflessione - Vaciago sull’allarme Juve: il tecnico sotto pressione, contro il Real serve una svolta caratteriale più che un risultato. Segnala juventusnews24.com
Varriale punge la Juventus: «Primo ko anche in Champions League, oggi la squadra di Tudor sarebbe fuori pure dai playoff». Il suo commento - Varriale commenta la sconfitta del Bernabeu: il giornalista critica la sterilità offensiva e lancia l’allarme sulla classifica europea dei bianconeri Una sconfitta di misura, onorevole per certi versi ... juventusnews24.com scrive
La Juventus reagisce, Vaciago: "Svolta? No, ma questa squadra non è da buttare" - Un'altra sconfitta per la Juventus, anche se cadere in quel modo contro il Real Madrid al Bernabeu, ha un sapore decisamente differente. Come scrive tuttomercatoweb.com