Juventus | Tudor sotto i riflettori

Sfoghi che spiazzano Igor Tudor, tecnico della Juventus, è finito sotto i riflettori per la sua comunicazione dopo la sconfitta 1-0 contro il Real Madrid al Bernabéu il 22 ottobre 2025. Le sue parole hanno sorpreso la dirigenza bianconera, presente al completo con Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Francois Modesto. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor sotto i riflettori

