Juventus | tensione tra Tudor e Locatelli

Una fiducia da ricostruire La Juventus sta vivendo un momento di riflessione dopo la sconfitta 1-0 contro il Real Madrid al Bernabéu, con il feeling tra Igor Tudor e Manuel Locatelli al centro delle discussioni. l’esclusione del capitano dalla formazione titolare nella partita più importante della stagione ha creato tensioni, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: tensione tra Tudor e Locatelli

